Meteo Fermo, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Fermo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 14°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. La temperatura percepita sarà di circa 10°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 11°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,3°C alle 13:00, mantenendo un cielo nuvoloso. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. Anche se non si prevedono precipitazioni significative, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 10-14%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento si manterrà moderata, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione climatica rimarrà stabile, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione nelle condizioni meteo di Fermo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9° perc. +8.4° Assenti 5.9 O max 5.6 Ponente 77 % 1020 hPa 5 cielo coperto +10.4° perc. +9.4° prob. 4 % 2.4 O max 8.9 Ponente 72 % 1020 hPa 8 cielo coperto +11° perc. +10° prob. 23 % 7.7 SSO max 12 Libeccio 70 % 1021 hPa 11 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° prob. 20 % 13.2 ESE max 20.4 Scirocco 61 % 1021 hPa 14 cielo coperto +14.1° perc. +13.1° prob. 14 % 18.1 ESE max 23.2 Scirocco 58 % 1021 hPa 17 cielo coperto +12.1° perc. +11.1° prob. 10 % 14.9 ESE max 21 Scirocco 64 % 1021 hPa 20 nubi sparse +11.7° perc. +10.6° Assenti 9.8 ESE max 13.6 Scirocco 65 % 1022 hPa 23 nubi sparse +12° perc. +11° Assenti 7.8 E max 11.8 Levante 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:41

