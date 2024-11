Meteo Fermo, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma si coprirà completamente nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 11,9°C e 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3-5 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 75% e l’83%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si osserveranno anche momenti di schiarita con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12-15°C, con un picco massimo di 15°C previsto intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,7 km/h, ma senza particolari raffiche. L’umidità rimarrà alta, superando il 80%.

La sera porterà un ritorno a un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La velocità del vento si manterrà costante, con valori intorno ai 5 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 93%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere rare. La situazione meteo suggerisce di prepararsi a giornate fresche e umide, tipiche di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 3.6 O max 3.7 Ponente 78 % 1022 hPa 5 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 4.2 NO max 3.9 Maestrale 81 % 1022 hPa 8 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 3 ONO max 2.7 Maestrale 80 % 1023 hPa 11 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 5 NE max 3.5 Grecale 75 % 1023 hPa 14 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 7.6 NE max 6.1 Grecale 80 % 1022 hPa 17 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 3.5 N max 4.7 Tramontana 90 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° prob. 3 % 5.8 NO max 6.4 Maestrale 93 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° Assenti 3.1 ONO max 3.2 Maestrale 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.