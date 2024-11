Meteo Fermo, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, per poi scendere leggermente nella sera. La ventilazione si presenterà moderata, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,3°C, con una temperatura percepita di 10,6°C. La velocità del vento sarà di circa 8,8 km/h proveniente da Ovest, mantenendo un’umidità elevata attorno all’83%. Questa situazione si manterrà costante fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 99%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 16°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di 15,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest con una velocità di circa 8,9 km/h, mentre l’umidità scenderà gradualmente fino al 64%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La velocità del vento si ridurrà, raggiungendo i 4,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 79%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 11,2°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, ma con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 45%. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con brezze che accompagneranno il calar della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la settimana piuttosto tranquilla dal punto di vista climatico.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° Assenti 8.7 O max 8.9 Ponente 83 % 1026 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +10° Assenti 9.1 O max 9.2 Ponente 84 % 1026 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 8.1 O max 8.3 Ponente 80 % 1028 hPa 10 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 6.1 N max 6.5 Tramontana 66 % 1028 hPa 13 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 8.9 NNE max 6.4 Grecale 64 % 1027 hPa 16 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 4.9 NNE max 6 Grecale 79 % 1028 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° Assenti 7.4 O max 7.1 Ponente 84 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° Assenti 8.3 O max 8 Ponente 85 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.