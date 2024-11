Meteo Ferrara, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento delle nuvole in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 11,8°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità variabili, e l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. Le temperature scenderanno fino a 7,4°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai 6,3°C. La velocità del vento sarà di circa 6,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il meteo migliorerà notevolmente, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 11°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, fino a un 2%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità di circa 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 11,8°C. La percezione termica sarà simile, attorno ai 10,5°C. Anche in questo intervallo, la copertura nuvolosa sarà assente, e i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno fino a 1,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 54%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 8°C, con una percezione termica simile. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza tra cieli sereni e nuvolosi. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare più fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.1° perc. +6° Assenti 6.6 NNO max 7.8 Maestrale 74 % 1025 hPa 4 poche nuvole +6.3° perc. +5.1° Assenti 6.6 NNO max 7.1 Maestrale 74 % 1024 hPa 7 cielo sereno +6.2° perc. +4.9° Assenti 6.8 ONO max 8 Maestrale 75 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.1° perc. +8.7° Assenti 7.2 NO max 8.2 Maestrale 60 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.5° Assenti 6 NNO max 6.6 Maestrale 54 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 0.9 SO max 2.2 Libeccio 64 % 1022 hPa 19 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.1 ENE max 2.5 Grecale 69 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.4° perc. +7.5° Assenti 6.6 N max 7.1 Tramontana 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:44

