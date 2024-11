Meteo Firenze, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature si attesteranno tra i 10,5°C e i 18,9°C nel corso della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, il cielo sarà coperto al 01:00 e si manterrà tale fino alle prime ore del mattino. Le temperature si aggireranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 13°C entro le 08:00 e i 17,8°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 53% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che toccheranno un massimo di 18,9°C alle 13:00. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno, con una leggera brezza che non supererà i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 13°C. Il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature miti e condizioni nuvolose. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione atmosferica potrebbe variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.3° perc. +10.5° Assenti 5.2 NE max 7.2 Grecale 77 % 1029 hPa 5 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 5.2 ENE max 6.2 Grecale 79 % 1029 hPa 8 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 4.8 NE max 8.1 Grecale 71 % 1030 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 5.1 NNE max 7 Grecale 53 % 1029 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +17.8° Assenti 5.9 NNE max 7.1 Grecale 48 % 1027 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 6.3 NE max 10.7 Grecale 69 % 1028 hPa 20 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° Assenti 6.1 NE max 10.1 Grecale 78 % 1029 hPa 23 nubi sparse +11.6° perc. +10.9° Assenti 5.7 NE max 9.5 Grecale 79 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:54

