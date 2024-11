Meteo Firenze, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con venti sostenuti provenienti da Ovest-Sud Ovest, che potranno raggiungere velocità di oltre 30 km/h. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le precipitazioni continueranno a cadere, mantenendo un clima fresco e umido.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature oscilleranno tra 14,2°C e 14,6°C, con una umidità che si attesterà intorno all’80-84%. Il vento si presenterà forte, con raffiche che potranno superare i 60 km/h. La mattina seguirà lo stesso trend, con pioggia leggera e temperature che si manterranno stabili attorno ai 14°C. Anche in questo caso, il vento sarà sostenuto, con velocità che si aggireranno tra i 30 e i 35 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera attenuazione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 12-14°C. Il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno sotto i 15 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia, specialmente nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9-11°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere, con possibilità di piogge leggere. Il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a registrarsi condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il maltempo potrebbe persistere anche nel fine settimana. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.19 mm 32.6 SO max 67.4 Libeccio 80 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.54 mm 32.9 OSO max 71 Libeccio 83 % 1000 hPa 8 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.35 mm 34.6 OSO max 68.1 Libeccio 84 % 999 hPa 11 pioggia leggera +14.7° perc. +14.3° 0.89 mm 32.9 OSO max 61.6 Libeccio 80 % 997 hPa 14 pioggia leggera +13.7° perc. +13.1° 0.12 mm 21.9 SO max 43.8 Libeccio 74 % 996 hPa 17 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 1 mm 7.1 O max 21.9 Ponente 89 % 997 hPa 20 pioggia leggera +10.9° perc. +10.4° 0.17 mm 2.8 ENE max 3.6 Grecale 90 % 1000 hPa 23 cielo coperto +9.4° perc. +7.7° prob. 52 % 11.2 NE max 28.1 Grecale 81 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.