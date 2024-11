Meteo Firenze, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Firenze si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 12,4°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nella mattina. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che raggiungeranno un massimo di circa 19,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, Firenze si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 12,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1026 hPa. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità scenderà leggermente al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature si alzeranno, toccando un massimo di 19,5°C alle ore 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra i 4,2 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 35%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1026 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo circa 12,5°C alle ore 21:00. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1029 hPa, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Giovedì e Venerdì potrebbero portare a un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle ore di sole e temperature più gradevoli. Gli amanti del bel tempo potrebbero quindi trovare opportunità per godere di passeggiate all’aperto nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.8° perc. +10.9° Assenti 4.6 NE max 4.5 Grecale 72 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11.3° perc. +10.2° Assenti 5 NE max 4.8 Grecale 68 % 1026 hPa 8 nubi sparse +13.5° perc. +12.4° Assenti 4.3 NE max 6.8 Grecale 55 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.4° perc. +17.3° Assenti 4 N max 6 Tramontana 38 % 1027 hPa 14 cielo coperto +19.4° perc. +18.4° Assenti 4.4 N max 6.8 Tramontana 37 % 1026 hPa 17 nubi sparse +15.3° perc. +14.4° Assenti 5.8 NE max 7.1 Grecale 58 % 1027 hPa 20 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 6 NE max 9.2 Grecale 70 % 1029 hPa 23 nubi sparse +11.8° perc. +11° Assenti 5.7 NE max 8.2 Grecale 73 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:55

