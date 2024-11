Meteo Floridia, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Floridia si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,3°C e i 18,4°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. Anche la velocità del vento resterà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e il vento soffierà leggermente da Nord Est con una velocità di circa 4 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo il rischio di pioggia molto basso.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno variazioni sostanziali. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 18,4°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 22%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a mantenersi debole, con intensità che non supererà i 8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,8°C e 18,1°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si aggireranno tra il 91% e il 97%. La probabilità di pioggia sarà contenuta, oscillando tra il 17% e il 21%. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima piuttosto tranquillo.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia si manterrà bassa, con valori attorno al 12%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la serata tranquilla e senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una leggera oscillazione delle temperature e una costante presenza di nuvole. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere ulteriori sviluppi meteorologici per godere di cieli sereni e soleggiati.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 1 % 4 NNE max 6.4 Grecale 71 % 1020 hPa 5 cielo coperto +16.5° perc. +16° prob. 3 % 4.3 NE max 7 Grecale 70 % 1019 hPa 8 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° prob. 12 % 7.9 E max 10.5 Levante 64 % 1020 hPa 11 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° prob. 18 % 6.5 ENE max 7.9 Grecale 63 % 1018 hPa 14 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° prob. 19 % 8.9 ENE max 9.6 Grecale 66 % 1017 hPa 17 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 23 % 5.7 NE max 8.7 Grecale 71 % 1018 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 16 % 2.6 ENE max 6.2 Grecale 72 % 1018 hPa 23 cielo coperto +16.3° perc. +16° prob. 17 % 3.7 N max 5.6 Tramontana 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:51

