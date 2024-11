Meteo Floridia, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Floridia di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con la presenza di piogge leggere al mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco massimo di circa 19,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%. Le condizioni di pioggia si protrarranno fino alle prime ore del mattino, quando si avrà una leggera diminuzione dell’intensità delle precipitazioni.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 19°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, ma con un’intensità minore. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 e i 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 74%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le previsioni del tempo indicano una diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse e un calo delle probabilità di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,7 km/h. L’umidità scenderà, portandosi al 67%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con un passaggio da condizioni di pioggia a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni e una diminuzione significativa delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.22 mm 3.7 NNO max 6.1 Maestrale 86 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.23 mm 2 NNO max 4.7 Maestrale 84 % 1018 hPa 8 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 53 % 3.3 NNO max 3.6 Maestrale 78 % 1020 hPa 11 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 39 % 2.4 ESE max 6.7 Scirocco 68 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.17 mm 3.1 SE max 9.2 Scirocco 67 % 1019 hPa 17 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° prob. 24 % 5.9 SO max 8.2 Libeccio 77 % 1019 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 9.8 O max 10 Ponente 73 % 1019 hPa 23 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 2 % 10 O max 11.3 Ponente 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:49

