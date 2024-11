Meteo Floridia, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Floridia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative. La copertura nuvolosa sarà elevata, specialmente nelle ore centrali della giornata, con un cielo che si manterrà coperto fino a sera.

Durante la notte, le condizioni meteo a Floridia si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. La velocità del vento sarà di circa 29,6 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 45,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sereno, portando a un leggero abbassamento della temperatura percepita.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a 17,7°C. La velocità del vento diminuirà progressivamente, passando da 29,3 km/h a 5,7 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 45% a mezzogiorno. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,2°C alle 15:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto con temperature che continueranno a calare. La velocità del vento si manterrà intorno ai 25 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 68%. Le condizioni di cielo coperto si protrarranno fino a sera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,4°C.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sui 14,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, con temperature in calo nel pomeriggio e una leggera ripresa nella notte successiva. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 28.8 ONO max 45 Maestrale 59 % 1017 hPa 5 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 22.8 ONO max 38.2 Maestrale 59 % 1020 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +14.4° Assenti 23.2 NO max 36.1 Maestrale 50 % 1023 hPa 11 nubi sparse +17.4° perc. +16.4° Assenti 5.7 SE max 11.3 Scirocco 46 % 1025 hPa 14 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 29.1 ENE max 25.7 Grecale 63 % 1027 hPa 17 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 23 E max 25.6 Levante 60 % 1030 hPa 20 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 20 E max 22.8 Levante 55 % 1032 hPa 23 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 14.3 E max 16.6 Levante 56 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:44

