Meteo Floridia, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà del 21%, mentre la velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, con una pressione atmosferica di 1025 hPa. Proseguendo nelle ore successive, fino alle 01:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura in lieve diminuzione a 14,9°C e una copertura nuvolosa che salirà al 70%. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di 6,2 km/h.

Dalle 02:00 alle 05:00, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra 14,6°C e 14,4°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 50-63%. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra 6 km/h e 6,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La mattina di Giovedì 28 Novembre si aprirà con temperature in aumento, raggiungendo i 15,3°C alle 07:00. Il cielo sarà ancora nuvoloso, ma con una copertura che scenderà al 29%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità di 6 km/h. Alle 08:00, la temperatura salirà ulteriormente a 16,8°C, con una copertura nuvolosa del 25%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà con nubi sparse e temperature che toccheranno i 19°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 33%, mentre il vento soffierà a 6,9 km/h. Le temperature inizieranno a scendere nel tardo pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai 16°C alle 17:00.

La sera di Giovedì 28 Novembre sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno al 3%. Il vento si farà più intenso, raggiungendo i 11,2 km/h alle 19:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 78%.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 2%, e il vento soffierà a 11,1 km/h da Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’82%, con una pressione atmosferica di 1022 hPa. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà leggermente a 14,8°C, mantenendo il cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%.

Dalle 02:00 alle 05:00, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h alle 05:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

La mattina di Venerdì 29 Novembre si preannuncia calda, con temperature che saliranno fino a 19,9°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. Il vento soffierà a una velocità di 19,5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 18°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, ma si registrerà un aumento della copertura nuvolosa a 1%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,9 km/h.

La sera di Venerdì 29 Novembre porterà un cambiamento, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che salirà al 91%. Il vento soffierà a 17,9 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 92%, e il vento soffierà a 26 km/h da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 69%, con una pressione atmosferica di 1017 hPa. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura rimarrà stabile, ma la copertura nuvolosa aumenterà al 96%.

Dalle 02:00 alle 05:00, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 15,6°C. La velocità del vento si manterrà elevata, oscillando tra 22,9 km/h e 26 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%.

La mattina di Sabato 30 Novembre sarà caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 99%, e il vento soffierà a 23,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che raggiungeranno i 0,52 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un passaggio a cielo sereno alle 13:00. Le temperature saliranno a 15,7°C e la copertura nuvolosa scenderà al 9%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27,1 km/h.

La sera di Sabato 30 Novembre si preannuncia serena, con temperature che scenderanno a 11°C alle 20:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa del 5%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 25,6 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, il fine settimana a Floridia si presenterà con un inizio promettente, caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, per poi evolversi in condizioni più variabili con piogge leggere nel Sabato. Gli amanti dell’aria aperta potranno godere di un Venerdì ideale, mentre il Sabato richiederà un po’ di attenzione per le possibili precipitazioni.

