Meteo Foggia, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Foggia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 8,3°C durante la notte a un massimo di 18°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti leggeri e un’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati completeranno il quadro meteorologico.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 8,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,9 km/h da Sud Est. L’umidità, invece, si aggirerà attorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 17,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, e i venti leggeri da Sud Ovest contribuiranno a mantenere un clima gradevole. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 59%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento: il cielo si coprirà di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 46%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da Sud Est, mentre l’umidità aumenterà, arrivando al 68%.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che si stabilizzerà attorno al 40%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 11,5°C. L’umidità si manterrà alta, superando l’80%, e i venti si faranno più leggeri, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Foggia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a qualche pioggia leggera nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno godere di una giornata piacevole, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.5° perc. +7.8° Assenti 5.8 SE max 7 Scirocco 64 % 1024 hPa 5 cielo sereno +8.3° perc. +7.9° Assenti 5 SE max 6.8 Scirocco 75 % 1023 hPa 8 cielo sereno +11.8° perc. +10.8° Assenti 1.9 SSE max 6.8 Scirocco 70 % 1024 hPa 11 cielo sereno +17.1° perc. +16.4° Assenti 1.8 NO max 6.9 Maestrale 59 % 1022 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 3.5 O max 8.4 Ponente 60 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 4.9 SE max 8.2 Scirocco 78 % 1023 hPa 20 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° Assenti 3.9 ESE max 5.7 Scirocco 79 % 1023 hPa 23 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 2 SE max 3.9 Scirocco 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:29

