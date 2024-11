Meteo Foggia, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da condizioni di cielo coperto nella notte a momenti di sole e poche nuvole nella mattina e nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 60%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo un picco di 98% di copertura nuvolosa alle 01:00. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 12,5°C alle 02:00.

La mattina di Sabato si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 06:00, la temperatura sarà di 11,8°C, e continuerà a salire fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 19% alle 08:00, favorendo l’ingresso di luce solare. L’umidità inizierà a scendere, arrivando al 51% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, permettendo di godere di un clima gradevole e di una buona visibilità.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà da 43% alle 20:00 a 72% alle 23:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di un incremento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole potranno approfittare della giornata di Sabato per trascorrere del tempo all’aperto, mentre nei giorni successivi si dovrà prestare attenzione a possibili cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Foggia

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.5° perc. +12.2° Assenti 4.6 O max 4.7 Ponente 89 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11.8° perc. +11.5° Assenti 5.5 O max 5.5 Ponente 91 % 1026 hPa 8 poche nuvole +15.2° perc. +14.8° Assenti 6.4 NO max 8.4 Maestrale 76 % 1026 hPa 11 poche nuvole +19° perc. +18.4° Assenti 8.6 NNO max 8.9 Maestrale 55 % 1024 hPa 14 poche nuvole +19.3° perc. +18.6° Assenti 10 NNO max 9.4 Maestrale 50 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15° perc. +14.5° Assenti 8.5 NNO max 16.5 Maestrale 75 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° prob. 3 % 6.9 NO max 8.1 Maestrale 84 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 8.1 ONO max 11 Maestrale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:41

