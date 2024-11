Meteo Follonica, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno tra il 28% e il 70%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 14,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100%. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, con valori che varieranno dal 3% al 18%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16,9°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’86%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 78%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 12,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,2°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si avvicinerà al 93%. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, con valori che raggiungeranno il 24%. La velocità del vento rimarrà costante, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 12°C e i 18°C. La situazione meteo non subirà significativi cambiamenti, e si continuerà a registrare una predominanza di nubi nel cielo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° prob. 7 % 7.6 ENE max 7.3 Grecale 92 % 1012 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° prob. 10 % 8.5 ENE max 8.1 Grecale 91 % 1011 hPa 8 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 7 % 7.9 NE max 9.8 Grecale 81 % 1012 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° prob. 6 % 9.3 N max 12 Tramontana 59 % 1012 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° prob. 3 % 6.7 NNE max 9.7 Grecale 57 % 1011 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 10.2 NE max 12.6 Grecale 78 % 1012 hPa 20 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 17 % 9.1 NE max 9.6 Grecale 84 % 1013 hPa 23 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 23 % 7.5 N max 8.9 Tramontana 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:49

