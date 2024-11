Meteo Follonica, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Follonica si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,1°C e i 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che scenderà fino a 14,2°C. A partire dalle 07:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro le 08:00. Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 18,8°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà sopra il 56%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma si prevede una leggera diminuzione della nuvolosità, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,5°C alle 15:00, con un’umidità che varierà tra il 57% e il 65%. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la giornata complessivamente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature non scenderanno sotto i 14,1°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 78%, e il vento sarà leggero, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 5.9 ENE max 5.3 Grecale 74 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 6.1 ENE max 5.4 Grecale 74 % 1024 hPa 8 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.4 E max 4.6 Levante 66 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° Assenti 3 SSE max 2.7 Scirocco 57 % 1024 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 3.8 SSO max 2.8 Libeccio 59 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 1.7 NNE max 1.8 Grecale 75 % 1024 hPa 20 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 5.6 NE max 4.7 Grecale 78 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° Assenti 5.7 ENE max 4.9 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:00

