Meteo Follonica, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Follonica di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 20,3°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si avvicinerà al 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est e Nord Est, con velocità che varieranno tra 6 km/h e 11,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e non si registreranno precipitazioni. La situazione cambierà nella mattina, quando il cielo diventerà progressivamente più coperto. Le temperature saliranno fino a 20,2°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo completamente coperto. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo un massimo di 20°C alle 14:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma si registrerà un aumento dell’umidità, che arriverà fino al 69%. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 9,3 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto dovrà considerare di portare con sé un ombrello, anche se le probabilità di pioggia rimarranno basse.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Follonica

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 10.3 ENE max 11 Grecale 77 % 1026 hPa 5 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° prob. 1 % 9.4 ENE max 9.8 Grecale 77 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 9.3 ENE max 12.5 Grecale 67 % 1026 hPa 11 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 8.5 ESE max 13.5 Scirocco 55 % 1026 hPa 14 cielo coperto +20° perc. +19.6° prob. 5 % 7.3 ESE max 11.6 Scirocco 57 % 1025 hPa 17 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 10 % 7.8 ENE max 8.4 Grecale 72 % 1026 hPa 20 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 19 % 8.5 ENE max 8.2 Grecale 72 % 1026 hPa 23 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 11 % 9.6 ENE max 10.1 Grecale 75 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:57

