Meteo Follonica, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 28% e temperature intorno ai +13,7°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h da Nord-Nord Est, con umidità alta al 87%. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo +16,5°C alle 12:00. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino all’81%, mantenendo temperature attorno ai 15,2°C. Venerdì, il cielo sarà coperto al mattino, con temperature tra +14,1°C e +16,9°C. Sabato, il clima sarà sereno e fresco, con temperature che scenderanno fino a +8,2°C in serata e venti sostenuti. Non sono previste precipitazioni significative.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,7°C, con una temperatura percepita di +13,4°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo del 4%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’87%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 10%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +11,9°C alle 06:00 e continuando a salire fino a +16,5°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 5,5 km/h e 3,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 71% e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 81% alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 15,2°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 14,9°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,9 km/h e 3,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’86%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a presentarsi nubi sparse con una copertura che raggiungerà il 61% alle 23:00. Le temperature scenderanno a +13,9°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +13,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 11,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,2°C, con una temperatura percepita di +13,7°C. La velocità del vento sarà di 12 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature varieranno tra +14,1°C e +16,9°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 16,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,2 km/h alle 11:00, con raffiche fino a 21,3 km/h. L’umidità scenderà al 62% e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78% alle 12:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 18 km/h e 19,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà al 56%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +11,1°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 9,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 23,8 km/h. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,8°C alle 00:00, con una temperatura percepita di +9,4°C. La velocità del vento sarà forte, raggiungendo i 23,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 50 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 53%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa invariata. Le temperature saliranno fino a +11,9°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 10,4°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra 18,3 km/h e 19,5 km/h. L’umidità scenderà al 47% e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 11,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 17,5 km/h e 18,4 km/h, mentre l’umidità si manterrà al 43%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature scenderanno a +8,2°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 5,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 18,5 km/h. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Follonica si preannuncia caratterizzato da un clima prevalentemente sereno e fresco, con temperature che varieranno da un massimo di 17,2°C Venerdì a un minimo di 8,1°C Sabato sera. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche sostenute, specialmente nella giornata di Sabato. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo weekend ideale per attività all’aperto.

