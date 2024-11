Meteo Forlì, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime intorno ai 2,6°C al mattino e massime che raggiungeranno i 9,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 39% e il 54% durante la giornata.

Nella notte, Forlì si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 4,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 9,3°C. La velocità del vento sarà contenuta, con intensità che varierà tra 2,8 km/h e 4,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 39%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,5°C, mentre il vento si manterrà debole, con velocità di circa 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’assenza di sole potrebbe rendere l’atmosfera più fredda e umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 5,2°C. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 50%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud-Ovest, rendendo la serata fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità con temperature fresche e una predominanza di cieli nuvolosi. Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre lunedì potrebbe portare qualche schiarita. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire un ritorno immediato di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.8° perc. +1.1° Assenti 10.9 O max 18.7 Ponente 52 % 1020 hPa 4 cielo sereno +2.9° perc. +0.6° Assenti 8.4 OSO max 14.7 Libeccio 50 % 1023 hPa 7 cielo sereno +3.1° perc. +1.6° Assenti 5.8 SO max 7.3 Libeccio 52 % 1026 hPa 10 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.1 NNE max 5.8 Grecale 40 % 1028 hPa 13 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.1 NNE max 4 Grecale 39 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 1.3 ESE max 2.1 Scirocco 52 % 1030 hPa 19 cielo coperto +5.5° perc. +4.5° Assenti 5.5 SO max 5.7 Libeccio 54 % 1031 hPa 22 cielo coperto +5.2° perc. +4.4° Assenti 5 SO max 5.4 Libeccio 50 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.