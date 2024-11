Meteo Forlì, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, a causa di una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile indossare un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche della sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento varierà tra i 4,8 km/h e i 5,1 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 15,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori leggeri, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 65%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà bassa. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 70% verso le ore più tarde.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 10,2°C a fine giornata, e l’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 89%. La velocità del vento rimarrà costante, con valori attorno ai 6,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni mostrano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che potrebbe alternarsi tra coperto e parzialmente nuvoloso. Non si prevedono eventi atmosferici significativi, rendendo il fine settimana favorevole per attività all’aperto, sebbene sia opportuno tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 5.1 NO max 6.7 Maestrale 82 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 4.8 ONO max 5.7 Maestrale 81 % 1027 hPa 7 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 5.6 NO max 8.2 Maestrale 79 % 1027 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 6.8 NO max 6.8 Maestrale 69 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 8.8 NNO max 8.5 Maestrale 65 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 7 NO max 7.7 Maestrale 75 % 1025 hPa 19 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 6.4 O max 6.7 Ponente 83 % 1025 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 6.7 O max 7.4 Ponente 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:48

