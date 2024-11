Meteo Forlì, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Forlì di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con schiarite che porteranno a un pomeriggio prevalentemente sereno. Tuttavia, le temperature rimarranno piuttosto fresche, con valori che si attesteranno intorno ai 9°C durante il giorno. I venti, inizialmente forti, tenderanno a calmarsi nel corso della giornata, portando a condizioni più tranquille verso la sera.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 77%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,1°C, ma la percezione termica sarà inferiore, intorno ai 15,4°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest con una velocità di 55,4 km/h, raggiungendo raffiche fino a 105,8 km/h, creando una burrasca forte. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 0,29 mm.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 07:00, con una temperatura di 6,7°C e una percezione termica di 3,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,7 km/h, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 9,4°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. A partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9,9°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 17,1 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 0%. Questo trend di bel tempo continuerà fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 6,8°C.

La sera porterà con sé un cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 5,4°C alle 21:00. I venti saranno leggeri, con velocità attorno ai 8,9 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata instabile, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio. Le temperature fresche e i venti moderati caratterizzeranno la giornata, mentre nei giorni successivi si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un weekend all’insegna della tranquillità atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° prob. 33 % 48.5 O max 96.7 Ponente 65 % 990 hPa 4 nubi sparse +7° perc. +3° prob. 20 % 26.5 ONO max 57.1 Maestrale 72 % 994 hPa 7 cielo coperto +6.7° perc. +3.8° prob. 42 % 15.7 ONO max 38.3 Maestrale 79 % 998 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +6.1° prob. 23 % 26 NO max 39.3 Maestrale 50 % 1003 hPa 13 cielo sereno +9.9° perc. +7.6° Assenti 17.1 NNO max 20.5 Maestrale 49 % 1006 hPa 16 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° prob. 10 % 4.2 ONO max 4.8 Maestrale 63 % 1010 hPa 19 nubi sparse +5.9° perc. +4.8° prob. 27 % 5.8 OSO max 5.7 Libeccio 63 % 1013 hPa 22 nubi sparse +5.4° perc. +3.4° prob. 21 % 8.6 OSO max 8.9 Libeccio 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:37

