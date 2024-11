Meteo Formigine, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Formigine si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. I dati meteo indicano temperature piuttosto fresche, con valori che si attesteranno tra i 6,4°C e i 8,2°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto, specialmente nelle ore pomeridiane. La presenza di pioggia leggera sarà un elemento distintivo di questa giornata, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,84mm nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con un cielo inizialmente sereno che diventerà progressivamente più coperto. La mattina si aprirà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 6,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,3km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature percepite si manterranno stabili intorno ai 7,8°C, mentre l’umidità salirà fino al 95%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 90%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,6°C. Le piogge continueranno a essere presenti, sebbene con intensità minore rispetto al pomeriggio. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente orientata verso est.

In conclusione, le previsioni meteo per Formigine indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e umido, con piogge leggere che accompagneranno gli abitanti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.5 SE max 1.9 Scirocco 90 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 3.9 ESE max 4.8 Scirocco 92 % 1021 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° prob. 11 % 2 NNE max 2.5 Grecale 94 % 1022 hPa 10 nubi sparse +8.2° perc. +7.5° prob. 27 % 5.7 NNO max 6.3 Maestrale 89 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.3 mm 2.2 NO max 4.5 Maestrale 93 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.44 mm 1.7 ENE max 2.6 Grecale 95 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 48 % 2.6 ENE max 3.3 Grecale 96 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 36 % 2.1 NNO max 2 Maestrale 96 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:39

