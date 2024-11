Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Francavilla Fontana si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nelle prime ore del giorno si assisterà a un miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +12,4°C e i +13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,2 km/h.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno fino a +18,6°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse saranno la caratteristica principale, con una copertura nuvolosa che varierà dal 27% al 46%. Il vento si manterrà vivace, proveniente principalmente da sud-sud ovest, con intensità che potrà raggiungere i 20,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, garantendo un’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14,9°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà simile a quella della mattina, con una leggera diminuzione della percentuale di nuvole. Il vento continuerà a soffiare con intensità, ma senza particolari variazioni rispetto alle ore precedenti. Le precipitazioni saranno assenti, confermando la stabilità del meteo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +13,4°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e il vento, sebbene ancora presente, inizierà a diminuire di intensità. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana indicano una giornata di Martedì 19 Novembre all’insegna della stabilità e della gradevolezza climatica. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si manterrà favorevole, con poche variazioni significative attese.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° prob. 8 % 8.4 S max 11.1 Ostro 87 % 1015 hPa 5 nubi sparse +12.4° perc. +12° prob. 1 % 10.4 SSE max 14.9 Scirocco 87 % 1015 hPa 8 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° prob. 1 % 16 S max 25.2 Ostro 72 % 1015 hPa 11 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° prob. 5 % 19.5 SSO max 22.5 Libeccio 62 % 1014 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° prob. 7 % 18.2 SSO max 22.1 Libeccio 64 % 1012 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° prob. 7 % 12.2 S max 20.9 Ostro 82 % 1012 hPa 20 poche nuvole +13.7° perc. +12.9° prob. 6 % 13.9 OSO max 35.5 Libeccio 69 % 1013 hPa 23 poche nuvole +13.4° perc. +12.8° Assenti 10.7 SO max 15.3 Libeccio 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:27

