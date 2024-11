Meteo Frattamaggiore, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Frattamaggiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, favorendo un aumento delle temperature durante la mattina e il pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni di umidità saranno moderate, attorno al 57%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1025 hPa. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 06:00, con temperature che varieranno tra 15,1°C e 16,2°C.

Durante la mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le 12:00. Il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, e la brezza leggera garantirà una sensazione di freschezza. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 36% alle 12:00. Le condizioni di vento saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo di godere di un bel sole fino al tramonto. Le condizioni di umidità rimarranno moderate, oscillando tra il 35% e il 45%. La pressione atmosferica si manterrà costante, favorendo un clima stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La brezza leggera da Nord Est accompagnerà la serata, mantenendo un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano una giornata di Mercoledì all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità climatica, con temperature simili e condizioni di meteo favorevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +15.3° Assenti 4.9 NE max 5.6 Grecale 57 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° Assenti 5.9 NE max 7.3 Grecale 60 % 1025 hPa 7 poche nuvole +15.8° perc. +14.9° Assenti 6.5 NE max 8.3 Grecale 58 % 1026 hPa 10 cielo sereno +19.8° perc. +18.9° Assenti 4.8 ENE max 5.7 Grecale 42 % 1026 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +20.8° Assenti 0.7 ONO max 4.4 Maestrale 35 % 1025 hPa 16 poche nuvole +20° perc. +19.1° Assenti 5.6 O max 6.8 Ponente 40 % 1025 hPa 19 poche nuvole +18.2° perc. +17.3° Assenti 4.3 N max 6.5 Tramontana 50 % 1027 hPa 22 poche nuvole +17.1° perc. +16.3° Assenti 6.1 NE max 10.8 Grecale 56 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.