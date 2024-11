Meteo Frosinone, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il clima. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 11,5°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da nubi sparse.

Nel dettaglio, durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che scenderà gradualmente fino a 4,1°C alle prime luci dell’alba. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 78%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registreranno circa 7,5°C, e il clima rimarrà gradevole fino a raggiungere i 11,5°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, e l’umidità si manterrà su livelli moderati. Le condizioni di previsioni del tempo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 5,6°C a mezzanotte. L’intensità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà intorno al 61%.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone nei prossimi giorni indicano un clima fresco ma stabile, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare la settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.1° perc. +4.6° Assenti 7.4 NNE max 6.9 Grecale 75 % 1017 hPa 4 poche nuvole +4.7° perc. +2.8° Assenti 7.9 NNE max 6.7 Grecale 77 % 1021 hPa 7 cielo sereno +5.1° perc. +3.5° Assenti 7.4 NE max 6.9 Grecale 76 % 1025 hPa 10 poche nuvole +10.5° perc. +8.9° Assenti 3.2 ESE max 4.9 Scirocco 49 % 1027 hPa 13 nubi sparse +11.5° perc. +9.8° Assenti 3.6 S max 3.9 Ostro 44 % 1028 hPa 16 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 2 ENE max 1.9 Grecale 62 % 1031 hPa 19 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 4.5 NNE max 4 Grecale 63 % 1033 hPa 22 cielo sereno +5.7° perc. +4.9° Assenti 5 NNE max 4.5 Grecale 61 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:39

