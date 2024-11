Meteo Galatina, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 16 Novembre a Galatina si presenteranno con un netto miglioramento rispetto alla notte, caratterizzata da piogge e nuvolosità. Durante la giornata, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con l’arrivo di ampie schiarite e temperature che si manterranno su valori freschi ma gradevoli. Le previsioni del tempo indicano un vento moderato proveniente da nord, che contribuirà a mantenere l’aria frizzante.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata fino a circa le 02:00, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 77%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con il cielo che diventerà coperto e, successivamente, sereno.

La mattina si aprirà con un cielo prevalentemente sereno e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 14°C intorno alle 10:00. La presenza di poche nuvole non influenzerà il bel tempo, e l’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Il vento, che si manterrà fresco, soffierà a una velocità di circa 25 km/h.

Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo di Galatina, con temperature che toccheranno un massimo di 15°C. Le condizioni di bel tempo continueranno, con un’umidità che si attesterà attorno al 56%. Il vento, pur mantenendosi fresco, si calmerà leggermente, rendendo l’atmosfera più gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 10°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una brezza leggera che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina indicano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con un Sabato all’insegna del sole e di temperature fresche ma piacevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.3° perc. +11.3° prob. 37 % 24.4 N max 38.1 Tramontana 65 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11.3° perc. +10.2° prob. 29 % 24.7 N max 41.1 Tramontana 67 % 1019 hPa 8 poche nuvole +13.2° perc. +12.2° Assenti 26.2 N max 33.3 Tramontana 62 % 1021 hPa 11 cielo sereno +14.9° perc. +13.9° Assenti 25.2 N max 27.5 Tramontana 56 % 1020 hPa 14 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 25.7 N max 28.9 Tramontana 58 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 14.4 NNO max 26.7 Maestrale 70 % 1020 hPa 20 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 12.3 NNO max 20.6 Maestrale 74 % 1020 hPa 23 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 9.4 NNO max 11.3 Maestrale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.