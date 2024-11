Meteo Gallarate, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Gallarate si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature fresche, che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere i valori massimi nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a mantenere un clima gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di +8°C. Con il passare delle ore, le nubi si diraderanno e si passerà a condizioni di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, toccando i +6,5°C alle 05:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,4 km/h e i 4,9 km/h, con direzione variabile.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. Già dalle 08:00, si registrerà una temperatura di +7°C, con un’ulteriore crescita fino a +10,4°C alle 11:00. L’umidità si manterrà tra il 55% e il 73%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che raggiungeranno il picco di +11,2°C alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un’ulteriore risalita termica, che si stabilizzerà attorno ai 10°C nel tardo pomeriggio. L’intensità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +6,3°C entro le 23:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa minima. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per rimanere aggiornati su possibili variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.4° perc. +6.8° Assenti 4.9 NE max 10 Grecale 72 % 1022 hPa 4 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.4 NNE max 6.8 Grecale 75 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.1° perc. +5.2° Assenti 5.3 NNO max 7.1 Maestrale 73 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.5 ONO max 6.9 Maestrale 57 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.2° perc. +9.8° Assenti 5.9 OSO max 6.7 Libeccio 53 % 1021 hPa 16 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.5 OSO max 7.2 Libeccio 64 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.4 NO max 6.4 Maestrale 73 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 4 NNO max 5.9 Maestrale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:52

