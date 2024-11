Meteo Gallarate, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a un risveglio con cieli sereni. I venti saranno moderati, contribuendo a un abbassamento della temperatura percepita. Nel corso della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco intorno a metà giornata. Le condizioni di bel tempo continueranno a prevalere anche nel pomeriggio, mentre la sera si prevede che le temperature scendano nuovamente, mantenendo cieli sereni.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Gallarate avrà un cielo coperto con una temperatura di +0,6°C e una temperatura percepita di -1°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con una copertura nuvolosa del 94% e un’umidità dell’86%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e alle 01:00 si registrerà un cielo sereno con +0,1°C e una temperatura percepita di -2,2°C. Le condizioni continueranno a migliorare, con cieli sereni fino alle 06:00, quando la temperatura salirà a +0,7°C.

Nella mattina, le temperature aumenteranno progressivamente. Alle 09:00, si raggiungerà +3,7°C, con cieli sereni e una velocità del vento di 14,5 km/h. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i +7,7°C, mantenendo condizioni di bel tempo e un’umidità in calo al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7°C, con un leggero calo verso le 16:00, quando si registrerà +3,6°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la giornata, con venti che si manterranno moderati.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a +0,2°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una velocità del vento che varierà tra 10 e 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno fresche. Si prevede che il weekend possa portare qualche variazione, ma per ora, gli amanti del sole possono godere di una giornata serena e fresca.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +0.1° perc. -2.2° prob. 5 % 6.6 NO max 10.9 Maestrale 84 % 995 hPa 4 poche nuvole +0° perc. -2.9° prob. 2 % 8.6 ONO max 25.3 Maestrale 80 % 999 hPa 7 cielo sereno +0.8° perc. -3° Assenti 12.7 NNO max 39.4 Maestrale 69 % 1002 hPa 10 cielo sereno +5.5° perc. +2.5° Assenti 13.8 N max 40.1 Tramontana 53 % 1006 hPa 13 cielo sereno +7.9° perc. +5.8° Assenti 11.9 NNO max 28.3 Maestrale 37 % 1007 hPa 16 cielo sereno +3.6° perc. +1.4° Assenti 8.6 NNO max 17.5 Maestrale 59 % 1011 hPa 19 cielo sereno +1.1° perc. -2.1° Assenti 10.5 NNO max 21.5 Maestrale 63 % 1015 hPa 22 cielo sereno +0.3° perc. -3° Assenti 10.3 NNO max 21.5 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:45

