Meteo Garbagnate Milanese, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 13,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C, mentre nel tardo pomeriggio si assisterà a un ulteriore abbassamento, con valori che scenderanno fino a 9,4°C. La sera si preannuncia serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,7°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno all’89%. La temperatura percepita sarà di circa 7,5°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi intorno all’1%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 9,1°C alle 09:00 e i 13,4°C a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 33,6 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 39%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà fresco, con temperature che scenderanno gradualmente. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 39%. Le temperature percepite si manterranno tra i 10°C e i 12°C, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 39,4 km/h.

La sera si preannuncia serena, con un cielo che si schiarirà ulteriormente. Le temperature scenderanno a 7,2°C alle 20:00 e a 6,4°C alle 21:00. L’umidità rimarrà intorno al 26%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Garbagnate Milanese indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e un cielo che passerà da coperto a sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di un incremento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aria aperta, mentre è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e al vento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 7 % 3.5 NNO max 3.7 Maestrale 69 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 9 % 3.7 ONO max 5.9 Maestrale 70 % 997 hPa 7 nubi sparse +7.2° perc. +6.4° prob. 2 % 5.4 ONO max 11.4 Maestrale 72 % 996 hPa 10 nubi sparse +9.8° perc. +8.8° Assenti 8.3 ONO max 18.3 Maestrale 62 % 996 hPa 13 nubi sparse +14.2° perc. +12.4° prob. 1 % 14.5 NO max 31.7 Maestrale 28 % 995 hPa 16 nubi sparse +10.6° perc. +8.4° Assenti 21.5 NNO max 44.6 Maestrale 26 % 999 hPa 19 cielo sereno +7.7° perc. +4.9° Assenti 16.5 NNO max 42.8 Maestrale 26 % 1003 hPa 22 poche nuvole +5.8° perc. +2.8° Assenti 14.7 NNO max 31.7 Maestrale 29 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:46

