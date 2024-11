Meteo Garbagnate Milanese, le previsioni per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%, con temperature intorno ai 10,8°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura massima di 14,7°C alle 12:00 e umidità al 53%. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 79%, con temperature che raggiungeranno i 15°C. La sera porterà un cielo completamente coperto e temperature in calo a 12,1°C. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 11,4°C e umidità al 71%. Domenica, si prevedono schiarite e temperature più miti, fino a 16°C nel pomeriggio.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,8°C, con una temperatura percepita di 9,8°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa ridotta all’8%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 10,6°C alle 01:00 e continuando a scaldarsi fino a 14,7°C alle 12:00. La temperatura percepita si manterrà simile, oscillando tra 9,6°C e 13,6°C. La velocità del vento varierà da 0,9 km/h a 4,2 km/h, sempre con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 53% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 79% alle 16:00. La temperatura massima raggiungerà i 15°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 14°C. La velocità del vento si intensificherà, arrivando a 5,8 km/h alle 13:00. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 12,1°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 11,2°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 1,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 11,4°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di 10,5°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche fino a 2,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, attorno al 98%. Le temperature varieranno tra 10,6°C e 14,9°C alle 12:00, con una temperatura percepita che si attesterà attorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, toccando il 46% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,1°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita si manterrà simile. La velocità del vento varierà da 3,9 km/h a 4,5 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 45%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 11,8°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 10,7°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,8 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 62%. La pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,2°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di 10°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 3,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, attorno al 99%. Le temperature varieranno tra 10,4°C e 15,7°C alle 12:00, con una temperatura percepita che si attesterà attorno ai 14,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1 km/h e 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, toccando il 44% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25% alle 13:00. Le temperature raggiungeranno i 16°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 14,8°C. La velocità del vento varierà da 4 km/h a 4,3 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 44%.

Nella sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a 12,2°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 11,2°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 62%. La pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Garbagnate Milanese si presenterà con un Venerdì caratterizzato da un clima variabile, con un Sabato prevalentemente coperto e una Domenica che offrirà schiarite e temperature più miti. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare della Domenica per attività all’aperto, mentre il Sabato sarà più adatto per rimanere al chiuso.

