Meteo Gela, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Gela si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alta copertura nuvolosa e frequenti piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con piogge leggere che si verificheranno in diverse fasce orarie. La mattina continuerà a essere caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 19,1°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno all’82%. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno leggermente, ma le temperature rimarranno stabili. Infine, la sera porterà con sé un lieve miglioramento, con una diminuzione della probabilità di pioggia, anche se le temperature rimarranno fresche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Gela registrerà un cielo coperto con temperature di circa 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 17,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 52%, e si verificheranno sporadiche piogge leggere.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 79%. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi intorno ai 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno tra i 18°C e i 19°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 67%.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione della probabilità di pioggia, che scenderà al 6%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C, e il vento sarà leggero, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche. Sebbene Martedì 12 Novembre si presenti con piogge e nuvole, già da Mercoledì si prevede un parziale miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 45 % 13.2 E max 18.5 Levante 83 % 1015 hPa 5 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 56 % 11.6 E max 15.6 Levante 83 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.73 mm 10.1 E max 13.4 Levante 82 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.51 mm 10.8 SE max 13 Scirocco 74 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +19.2° perc. +19° 0.14 mm 11.6 S max 12.1 Ostro 69 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.38 mm 4.9 SSE max 6.1 Scirocco 77 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.29 mm 3.7 SSE max 6.4 Scirocco 79 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.4 mm 3.9 SE max 6.7 Scirocco 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:53

