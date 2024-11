Meteo Gela, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Gela si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano cieli completamente sgombri da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La temperatura massima raggiungerà i 20,7°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,2°C nelle prime ore della notte. I venti saranno prevalentemente da Ovest, con intensità che varierà da una brezza vivace a una brezza tesa, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con cieli sereni e una leggera brezza da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 76% e l’84%, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire gradualmente. Alle 10:00, si raggiungerà una temperatura di 19,5°C, con un’umidità che scenderà al 64%. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 21 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,7°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 6%, garantendo un cielo sereno. I venti, che soffieranno a una velocità di circa 26 km/h, daranno vita a una sensazione di freschezza, nonostante il clima mite.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con venti che continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 15.9 ONO max 22.6 Maestrale 79 % 1017 hPa 5 cielo sereno +16.3° perc. +16.1° Assenti 16.9 NO max 24.9 Maestrale 81 % 1017 hPa 8 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 13.7 NO max 21.8 Maestrale 72 % 1018 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 21.1 O max 25.8 Ponente 63 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 26.7 O max 30.1 Ponente 64 % 1016 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 26.6 O max 35.1 Ponente 76 % 1017 hPa 20 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 22.1 ONO max 30.4 Maestrale 80 % 1018 hPa 23 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° Assenti 17.2 ONO max 26 Maestrale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:49

