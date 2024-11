Meteo Gela, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 27 Novembre a Gela si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C durante le ore centrali. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’81%, e il vento soffierà leggermente da Nord Est a una velocità di circa 8,8 km/h. Queste condizioni favoriranno un clima gradevole per le attività serali.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nuvole che aumenterà gradualmente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 6 e gli 8 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà su valori moderati.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15°C. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 75%, mentre il vento si farà più debole, rendendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di godere di queste giornate miti, approfittando delle temperature gradevoli e della scarsa probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.1° perc. +14.7° Assenti 8.2 NE max 7.7 Grecale 78 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 7.4 NE max 6.5 Grecale 77 % 1024 hPa 8 poche nuvole +16.4° perc. +15.9° Assenti 6.2 NE max 6.1 Grecale 70 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 5.4 OSO max 5.1 Libeccio 61 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.5 OSO max 8.1 Libeccio 61 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 2.7 SSO max 3.9 Libeccio 67 % 1024 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 6 NE max 5.5 Grecale 72 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 7.7 NE max 7.4 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:46

