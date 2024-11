Meteo Genova, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento. Durante la notte, si osserverà un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,7°C. Con il passare delle ore, le nubi si diraderanno, dando spazio a un cielo sereno che accompagnerà gran parte della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da un minimo di 5,5°C a un massimo di 11,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 36%, favorendo una sensazione di benessere. La velocità del vento sarà compresa tra 14,2 km/h e 18,5 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 9,1°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 50%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con punte di 16,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 5,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità salirà al 60%, ma senza compromettere il comfort generale. La velocità del vento si manterrà costante, con valori attorno ai 16,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova indicano una giornata di Venerdì caratterizzata da un clima sereno e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature fresche troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.9° perc. +2.3° Assenti 20.1 NNO max 25.1 Maestrale 90 % 993 hPa 4 nubi sparse +5.4° perc. +0.9° Assenti 27.1 N max 45.9 Tramontana 80 % 997 hPa 7 cielo sereno +5.5° perc. +2.2° Assenti 16.1 NNO max 19.8 Maestrale 72 % 1001 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +8.3° Assenti 17.6 NNO max 24.9 Maestrale 47 % 1005 hPa 13 cielo sereno +11.1° perc. +9.2° Assenti 16.3 NNO max 20.8 Maestrale 35 % 1007 hPa 16 cielo sereno +7.3° perc. +4.2° Assenti 17.4 NNO max 19 Maestrale 54 % 1010 hPa 19 cielo sereno +6.2° perc. +3° Assenti 17.1 N max 20.9 Tramontana 54 % 1014 hPa 22 cielo sereno +5.7° perc. +2.6° Assenti 15.6 N max 22.1 Tramontana 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:49

