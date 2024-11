Meteo Giarre, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che si affaccerà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,1°C e +19,2°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, Giarre si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 12%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 75%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +19°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, e la copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, attestandosi a 0%. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di bel tempo, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1016 hPa, contribuendo a un clima stabile.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui +15,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giarre indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima che si manterrà prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo Giarre una meta ideale per chi desidera godere di giornate all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 15 % 9.5 NO max 10.1 Maestrale 74 % 1018 hPa 5 cielo coperto +14.7° perc. +14° prob. 18 % 8.6 NO max 8.5 Maestrale 70 % 1018 hPa 8 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° prob. 15 % 3.2 NNO max 5.1 Maestrale 63 % 1019 hPa 11 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° prob. 3 % 6.2 SSE max 6.8 Scirocco 62 % 1017 hPa 14 poche nuvole +19° perc. +18.6° prob. 3 % 4.2 ESE max 5.4 Scirocco 64 % 1016 hPa 17 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° prob. 3 % 4.3 NNO max 7.7 Maestrale 75 % 1017 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 3.5 ONO max 5.7 Maestrale 79 % 1017 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° prob. 1 % 4.2 ONO max 6.4 Maestrale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:46

