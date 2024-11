Meteo Giarre, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 18,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con temperature fresche, attorno ai 12,5°C alle 06:00, e un cielo prevalentemente sereno. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale riscaldamento, con valori che toccheranno i 18,1°C alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 16,6°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 51% e il 66%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1021 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui 13,1°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi condizioni favorevoli per godere di una piacevole giornata autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.6° perc. +11.8° prob. 3 % 10.7 NO max 14.4 Maestrale 72 % 1020 hPa 5 poche nuvole +12.6° perc. +11.8° Assenti 10.3 NNO max 14.5 Maestrale 73 % 1021 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +14.7° Assenti 6.3 NO max 12.6 Maestrale 59 % 1021 hPa 11 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 1.7 SSE max 7.5 Scirocco 48 % 1021 hPa 14 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 5.1 ESE max 5.2 Scirocco 53 % 1020 hPa 17 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 6 NNO max 7.7 Maestrale 69 % 1021 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 6.7 NO max 6.5 Maestrale 69 % 1022 hPa 23 cielo sereno +13.1° perc. +12.1° Assenti 7.1 ONO max 7.1 Maestrale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.