Meteo Giarre, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Giarre di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e temperato. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C. Infine, la sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 17,3°C.

Durante la notte, Giarre avrà una copertura nuvolosa del 69% e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest, con velocità del vento di circa 5,9 km/h. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 16,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che salirà rapidamente fino a 21,9°C. L’umidità si attesterà intorno al 46%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità di circa 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un clima gradevole, con temperature che si manterranno tra i 21,1°C e i 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16%, favorendo momenti di sole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,3°C con una leggera copertura nuvolosa del 22%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni sembrano mantenere un trend di stabilità climatica. Domenica e lunedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce un inizio di novembre all’insegna della tranquillità meteorologica. Gli abitanti di Giarre potranno quindi godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.8° perc. +16° Assenti 7.1 NO max 7 Maestrale 60 % 1023 hPa 5 poche nuvole +16.4° perc. +15.5° Assenti 7.5 NO max 7.9 Maestrale 55 % 1022 hPa 8 poche nuvole +20.5° perc. +19.7° Assenti 2.8 NE max 4.9 Grecale 44 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.9° perc. +21.3° Assenti 6.4 SE max 6.1 Scirocco 46 % 1021 hPa 14 poche nuvole +21.6° perc. +21.1° Assenti 3.7 SE max 4 Scirocco 49 % 1020 hPa 17 poche nuvole +18.4° perc. +18° Assenti 6.6 NO max 8.1 Maestrale 64 % 1021 hPa 20 poche nuvole +17.5° perc. +16.8° Assenti 6.2 NO max 6.4 Maestrale 58 % 1023 hPa 23 poche nuvole +16.9° perc. +15.9° Assenti 7.1 NO max 6.8 Maestrale 50 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:56

