Meteo Giarre, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno alcune variazioni, ma senza particolari eventi atmosferici significativi.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura che salirà fino a 17,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 70% entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18 km/h. L’umidità sarà contenuta, oscillando attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 83% alle 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 14,4°C alle 15:00. Anche la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi comunque su valori accettabili. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che aumenterà fino al 67%.

La sera porterà un cambiamento più evidente, con il cielo che diventerà cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96% alle 19:00, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 62%. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Non si prevedono eventi atmosferici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare. Domani e dopodomani, si continuerà a registrare un clima simile, con temperature che non scenderanno sotto i 12°C e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +13.1° Assenti 16.6 NO max 25.3 Maestrale 58 % 1017 hPa 5 cielo sereno +13.3° perc. +12.2° Assenti 13 NO max 19.8 Maestrale 60 % 1020 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +14.7° Assenti 16.3 NO max 21.3 Maestrale 50 % 1023 hPa 11 nubi sparse +17.6° perc. +16.7° Assenti 7.1 N max 15.2 Tramontana 47 % 1025 hPa 14 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 17.7 E max 14.1 Levante 58 % 1027 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +12.9° Assenti 11.6 ESE max 12 Scirocco 66 % 1030 hPa 20 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° Assenti 11.7 ESE max 13.4 Scirocco 61 % 1033 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 7.9 SE max 10.7 Scirocco 59 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.