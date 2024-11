Meteo Giarre, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giarre per Venerdì 15 Novembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo atteso nel pomeriggio. La presenza di nuvole e la possibilità di brevi piogge faranno da cornice a una giornata che, sebbene inizi con umidità elevata, offrirà spazi di sereno nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 19%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano che ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’83%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,8°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 15,2 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà tra il 68% e il 79%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le nuvole si diraderanno e si prevede un ritorno a poche nuvole. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai 16°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche fino a 22,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1017 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16%, e la brezza continuerà a soffiare da Nord Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno stabili, con valori attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° prob. 23 % 6.7 NO max 6.9 Maestrale 78 % 1016 hPa 5 poche nuvole +14.6° perc. +14.1° prob. 38 % 7.8 NO max 8.7 Maestrale 74 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.26 mm 8.1 NO max 10.7 Maestrale 78 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +17.8° perc. +17.3° 0.16 mm 9.6 NNO max 15.7 Maestrale 62 % 1016 hPa 14 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 16.7 NNO max 19.5 Maestrale 56 % 1016 hPa 17 poche nuvole +13.9° perc. +13.2° Assenti 15.2 NNO max 21.5 Maestrale 71 % 1018 hPa 20 poche nuvole +13.5° perc. +12.8° Assenti 14.2 NNO max 20.4 Maestrale 72 % 1019 hPa 23 poche nuvole +13° perc. +12.2° Assenti 12.1 NNO max 16.2 Maestrale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:46

