Meteo Ginosa, le previsioni per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con minime intorno ai 10°C e massime che raggiungeranno i 18°C. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-ovest, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole e le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza da nord-ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 5%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una piacevole sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16-18°C, mentre l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 50%. I venti rimarranno leggeri, con una direzione prevalentemente da est-nord-est.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà nuovamente nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a circa 13°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 70%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti, con un possibile aumento delle nubi e una leggera diminuzione delle temperature. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.9° perc. +10.5° Assenti 10.1 NO max 13 Maestrale 93 % 1021 hPa 5 nubi sparse +10.2° perc. +9.7° Assenti 10 NO max 11.2 Maestrale 93 % 1021 hPa 8 poche nuvole +14.3° perc. +13.7° prob. 3 % 11.2 NO max 13.9 Maestrale 71 % 1021 hPa 11 cielo sereno +17.8° perc. +16.9° prob. 7 % 7.1 N max 8.3 Tramontana 48 % 1019 hPa 14 poche nuvole +18.2° perc. +17.2° prob. 5 % 7.6 NE max 7.7 Grecale 43 % 1018 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14° prob. 7 % 6 ENE max 11.1 Grecale 60 % 1019 hPa 20 nubi sparse +14.1° perc. +13.4° prob. 28 % 5.3 NNE max 6.1 Grecale 68 % 1020 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.3° prob. 27 % 8.5 N max 14 Tramontana 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:37

