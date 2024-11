Meteo Ginosa, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ginosa di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, mentre dalla mattina in poi si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 6°C, saliranno progressivamente fino a raggiungere i 15°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Ginosa saranno caratterizzate da un cielo coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 60%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 4 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si manterrà coperto fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 9,8°C entro le 08:00. L’umidità scenderà progressivamente, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Ovest. A partire dalle 10:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 13°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco di 15°C intorno alle 13:00. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 24%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Est con intensità leggera. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero superare i 15°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.3° perc. +5.6° Assenti 4.9 NO max 5.2 Maestrale 58 % 1031 hPa 5 cielo coperto +5.8° perc. +4.1° Assenti 7.8 NO max 7.6 Maestrale 54 % 1031 hPa 8 poche nuvole +9.8° perc. +9.2° Assenti 6.2 NNO max 7.6 Maestrale 39 % 1030 hPa 11 poche nuvole +14.2° perc. +12.3° Assenti 3.4 NNO max 6 Maestrale 26 % 1028 hPa 14 cielo sereno +14.7° perc. +13° Assenti 2.4 ESE max 4.1 Scirocco 26 % 1026 hPa 17 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.7 SE max 4.1 Scirocco 49 % 1027 hPa 20 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.1 SSE max 3.7 Scirocco 53 % 1027 hPa 23 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.6 SSO max 5.4 Libeccio 56 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.