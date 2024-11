Meteo Ginosa, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Ginosa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a una mattina di sole. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 8,8°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 14,3°C nel pomeriggio. La presenza di venti freschi, provenienti da Nord Ovest, accompagnerà l’intera giornata, con velocità che varieranno tra i 10,2 km/h e i 25,2 km/h.

Durante la notte, Ginosa avrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature che si aggireranno intorno ai 8,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 5,4°C, a causa della presenza di venti freschi che soffieranno a 25,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un valore del 7%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 10,9°C alle 8:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, rendendo l’aria frizzante. Le condizioni di bel tempo continueranno fino al pomeriggio, quando si raggiungeranno i 14,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 12,6°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8,4°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ginosa indicano una giornata di bel tempo, con temperature fresche e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.6° perc. +6.6° Assenti 22.6 NO max 43.7 Maestrale 73 % 1020 hPa 5 nubi sparse +8.4° perc. +5.3° Assenti 21.1 NO max 42.6 Maestrale 80 % 1021 hPa 8 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 25.2 NO max 35.8 Maestrale 67 % 1022 hPa 11 cielo sereno +13.8° perc. +12.7° Assenti 19.7 NNO max 22.5 Maestrale 55 % 1021 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +12.7° Assenti 18.5 NNO max 21.6 Maestrale 54 % 1020 hPa 17 cielo sereno +9.9° perc. +8.3° Assenti 11.3 NNO max 19.4 Maestrale 74 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.7° perc. +7° Assenti 10.8 NO max 14.2 Maestrale 80 % 1021 hPa 23 cielo sereno +7.9° perc. +6.4° Assenti 8.7 NO max 8.7 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.