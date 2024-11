Meteo Ginosa, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di +8,2°C e una percezione di +4,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 28,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 46,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba, quando si passerà a nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da +6,4°C a +11,7°C. La temperatura percepita sarà compresa tra +3,1°C e +9,8°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 17,2 km/h e i 23 km/h, sempre da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 33%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno un massimo di +11,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno da 10,9 km/h a 22 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 34%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

La sera si chiuderà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a +6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 7,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature fresche. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con temperature che tenderanno a rimanere stabili, rendendo piacevoli le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +4.5° prob. 3 % 27.3 NO max 42.6 Maestrale 47 % 1018 hPa 5 nubi sparse +6.9° perc. +3.3° prob. 5 % 22 NNO max 43.4 Maestrale 44 % 1021 hPa 8 cielo sereno +9.2° perc. +6.4° Assenti 19.6 NNO max 32.5 Maestrale 37 % 1026 hPa 11 cielo sereno +11.7° perc. +9.8° Assenti 23 NNO max 28.3 Maestrale 33 % 1027 hPa 14 nubi sparse +11° perc. +9.1° Assenti 19.1 N max 22.5 Tramontana 36 % 1029 hPa 17 poche nuvole +7.4° perc. +5.4° Assenti 10.9 NNO max 15.4 Maestrale 52 % 1032 hPa 20 cielo sereno +6.6° perc. +4.7° Assenti 9.8 NO max 9.6 Maestrale 57 % 1034 hPa 23 cielo sereno +6° perc. +4.4° Assenti 7.7 NO max 7.6 Maestrale 58 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:28

