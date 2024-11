Meteo Ginosa, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, mentre nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno attorno ai +8,8°C, con una percezione termica di +5,5°C. Le precipitazioni saranno moderate, con una intensità di pioggia di 0.63mm. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 23,7 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 42,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, e la temperatura salirà fino a +11°C intorno alle 11:00, con una temperatura percepita di +10°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 30 km/h, mentre l’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 70%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C. Tuttavia, si registreranno ancora piogge leggere intorno alle 15:00, con un accumulo di 0.1mm. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 24 km/h e i 30 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 71%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno a +9,4°C e la percezione termica sarà di +6°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 31 km/h e raffiche fino a 56,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge e vento, si prevede un weekend più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Gli amanti dell’outdoor potranno approfittare di queste condizioni più favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero persistere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +4.7° prob. 62 % 24.6 NO max 42.5 Maestrale 82 % 1017 hPa 5 cielo coperto +7.9° perc. +4.2° prob. 48 % 25.5 NO max 44.2 Maestrale 85 % 1017 hPa 8 nubi sparse +9.7° perc. +6.3° prob. 45 % 27.9 NO max 41.2 Maestrale 77 % 1018 hPa 11 nubi sparse +11° perc. +10° prob. 29 % 30.1 NO max 36.1 Maestrale 70 % 1018 hPa 14 nubi sparse +10.5° perc. +9.5° prob. 28 % 26.5 NO max 40.8 Maestrale 73 % 1018 hPa 17 cielo coperto +10.3° perc. +9.2° prob. 23 % 24.2 NO max 43.9 Maestrale 67 % 1019 hPa 20 nubi sparse +9.4° perc. +5.9° Assenti 28.5 NO max 53.9 Maestrale 69 % 1019 hPa 23 nubi sparse +8.9° perc. +5.4° Assenti 27 NO max 52.7 Maestrale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.