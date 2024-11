Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature rispetto alla notte. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica migliorerà notevolmente, portando a un mattino di sole e cieli sereni, con temperature che raggiungeranno i 12°C entro le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature scenderanno fino a 5,5°C con cielo coperto e una leggera brezza da nord-ovest. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 13,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 6,8 km/h, con direzione prevalentemente nord.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, mantenendo condizioni di cielo sereno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C, sempre con cieli sereni e una leggera brezza da sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Martedì e mercoledì si prevede un proseguimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche, ma senza significativi cambiamenti nel meteo generale. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 3.7 OSO max 4 Libeccio 55 % 1031 hPa 5 cielo coperto +5.5° perc. +5.5° Assenti 3.8 NO max 4.6 Maestrale 50 % 1031 hPa 8 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.1 NNO max 5.7 Maestrale 40 % 1030 hPa 11 cielo sereno +12.8° perc. +11° Assenti 5.8 N max 5.8 Tramontana 32 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.1° perc. +11.4° Assenti 6.2 NNE max 5.4 Grecale 34 % 1026 hPa 17 cielo sereno +8.6° perc. +8° Assenti 5.6 SE max 6.3 Scirocco 50 % 1026 hPa 20 cielo sereno +7.5° perc. +6° Assenti 8.1 S max 10.2 Ostro 55 % 1027 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +5.3° Assenti 9.8 S max 14.2 Ostro 62 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.