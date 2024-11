Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si attesteranno intorno ai 7,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità fresca, raggiungendo velocità di circa 24,9 km/h. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo evidenzieranno un graduale miglioramento, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera anche durante la mattina.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo coperto e temperature comprese tra 7,1°C e 9°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli contenuti e una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 45%. Il vento rimarrà sostenuto, con raffiche che potranno superare i 29 km/h. A partire da mezzogiorno, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una persistenza della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 24 km/h. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,3 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 8,6°C. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 54 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 73%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, il clima fresco e ventoso potrebbe persistere, rendendo necessaria una certa cautela per chi si trova all’aperto. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.2° perc. +3.7° prob. 70 % 22 NO max 37.4 Maestrale 87 % 1017 hPa 5 cielo coperto +7.2° perc. +3.4° prob. 60 % 24.4 NO max 40.4 Maestrale 90 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +7.9° perc. +4.1° 0.11 mm 26.1 NO max 40.3 Maestrale 89 % 1018 hPa 11 cielo coperto +8.9° perc. +5.2° prob. 47 % 29.4 NO max 41.4 Maestrale 82 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +8.7° perc. +5.3° 0.3 mm 25.6 NO max 41.9 Maestrale 84 % 1018 hPa 17 cielo coperto +9.7° perc. +6.7° prob. 41 % 24.3 NNO max 41.1 Maestrale 73 % 1018 hPa 20 cielo coperto +8.6° perc. +4.8° Assenti 28.5 NNO max 52.3 Maestrale 73 % 1019 hPa 23 nubi sparse +8.6° perc. +4.7° Assenti 30.5 NO max 54.1 Maestrale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.