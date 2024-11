Meteo Gioia del Colle, le previsioni per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +8,5°C e umidità al 77%. Durante la mattina, si prevede un miglioramento con temperature che raggiungeranno +16°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature attorno ai +16,2°C. La sera porterà nubi sparse e una leggera pioggia prevista intorno alle 23:00. Martedì, il cielo si schiarirà con temperature fino a +17,2°C. Mercoledì, si attende un cielo sereno e temperature di +17,9°C. Giovedì, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno a +8,8°C e venti sostenuti fino a 50,5 km/h.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 79%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Sud Ovest, mentre le raffiche raggiungeranno i 5,3 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1015 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura subirà una lieve diminuzione, scendendo a +8,1°C entro le 04:00, con una copertura nuvolosa che varierà tra 29% e 33%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a +12,4°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h, e l’umidità scenderà al 63%. Questo trend di miglioramento continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i +16°C con una copertura nuvolosa del 12%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,2°C alle 13:00, per poi scendere a +14,1°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,4 km/h e 10,1 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 51%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente con nubi sparse e temperature che scenderanno a +11,4°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h, mentre l’umidità salirà fino all’82%. La giornata si concluderà con una leggera pioggia prevista intorno alle 23:00, con una temperatura di +11,5°C.

Martedì 19 Novembre

La notte di Martedì 19 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +11,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, e la velocità del vento si attesterà attorno agli 8 km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +10,9°C alle 02:00.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a +13,6°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h, e l’umidità scenderà al 72%. Questo trend di miglioramento continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i +17,2°C con una copertura nuvolosa del 14%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,6°C alle 14:00, per poi scendere a +15°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 11,1 km/h e 16 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 59%.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà con poche nuvole e temperature che scenderanno a +11,2°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,2 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 74%. La giornata si concluderà con condizioni di stabilità atmosferica.

Mercoledì 20 Novembre

La notte di Mercoledì 20 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +10,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno all’8%, e la velocità del vento si attesterà attorno agli 11,8 km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà al 80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura subirà una lieve diminuzione, scendendo a +10,6°C alle 01:00.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +14,8°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,8 km/h, e l’umidità scenderà al 70%. Questo trend di miglioramento continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i +17,6°C con una copertura nuvolosa del 100%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17,9°C alle 13:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 29,4 km/h e 32,3 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno a +14,5°C alle 19:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,6 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 65%. La giornata si concluderà con condizioni di instabilità atmosferica.

Giovedì 21 Novembre

La notte di Giovedì 21 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di +14,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 31,7 km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 999 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura subirà una lieve diminuzione, scendendo a +14,4°C alle 01:00.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +12,6°C alle 02:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 61%. Questo trend di instabilità continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 8,8°C con una copertura nuvolosa del 100%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 8,6°C alle 09:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 37,8 km/h e 50,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 39%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno a +15,3°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 36,8 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 58%. La giornata si concluderà con condizioni di instabilità atmosferica.

In conclusione, i prossimi giorni a Gioia del Colle si presenteranno con un alternarsi di condizioni di cielo sereno e coperto, con temperature che varieranno da un minimo di +8,1°C a un massimo di +17,9°C. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 61 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni, in particolare per la giornata di Giovedì, quando si prevedono condizioni di instabilità atmosferica.

