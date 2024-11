Meteo Gioia Tauro, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Gioia Tauro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C e una leggera brezza proveniente da est. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1026 hPa, mentre l’umidità si manterrà intorno al 69%.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di circa 15,2°C, con un’umidità che scenderà al 63%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole e fresca. A partire dalle 10:00, le temperature raggiungeranno i 16,7°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e una leggera intensità del vento.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni. Alle 13:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 17°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino al 59%. Le temperature inizieranno a scendere nel tardo pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai 14,5°C alle 17:00. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si manterranno sui 14,1°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 76%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è possibile che nel fine settimana si verifichino variazioni meteorologiche, con un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Pertanto, si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12° Assenti 5.3 ESE max 6.1 Scirocco 69 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 2.4 E max 5.1 Levante 71 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 3.5 ENE max 5.7 Grecale 69 % 1025 hPa 10 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 2.9 NO max 5.4 Maestrale 59 % 1025 hPa 13 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 5.6 NO max 7.1 Maestrale 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 5 N max 7.2 Tramontana 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 2.7 ENE max 6 Grecale 76 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 2.7 E max 5.4 Levante 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:36

