Meteo Gioia Tauro, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nelle prossime notti, il cielo si presenterà sereno o parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 16-17°C e umidità elevata, attorno all’81-83%. Durante le mattinate, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le ore 12:00, con una progressiva diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a circa 18-19°C, con una copertura nuvolosa variabile. Le serate saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 16-17°C. Non sono previste precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, con una temperatura percepita di 16,9°C. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h proveniente da Sud Est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 20,8°C. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 20,6°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 4% e il 10%, con una leggera brezza che soffierà a una velocità di circa 9,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 63% entro le ore 12:00.

Nel pomeriggio, si osserveranno poche nuvole e nubi sparse, con temperature che scenderanno a 18,2°C alle ore 16:00. La temperatura percepita sarà di 18,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 23% e il 30%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole. Le temperature scenderanno a 16,6°C entro le ore 23:00, con una temperatura percepita di 16,5°C. La velocità del vento sarà di circa 2,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Sud Est, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, tornando sereno dalle ore 07:00. Le temperature saliranno fino a 21°C alle ore 12:00, con una temperatura percepita di 20,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 7% e la velocità del vento sarà di circa 7,2 km/h. L’umidità scenderà al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno attorno ai 19,8°C alle ore 15:00. La temperatura percepita sarà di 19,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 19%, mentre la velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con temperature che scenderanno a 16,8°C entro le ore 23:00. La temperatura percepita sarà di 16,6°C. La velocità del vento aumenterà a 6,2 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’81%.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita di 16,5°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Sud Est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che saliranno fino a 21,3°C alle ore 11:00. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 21°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 54% e il 71%, con una leggera brezza che soffierà a una velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 57%.

Nel pomeriggio, si osserveranno nubi sparse con temperature che scenderanno a 19,6°C alle ore 15:00. La temperatura percepita sarà di 19,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 25% e il 30%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, tornando sereno. Le temperature scenderanno a 16,6°C entro le ore 23:00, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di circa 8,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 79%.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Est – Sud Est, mentre l’umidità si attesterà attorno al 79%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 21°C. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 20,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e la velocità del vento sarà di circa 7,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi sereno con temperature che scenderanno a 18,6°C alle ore 16:00. La temperatura percepita sarà di 18,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà al 28%, mentre la velocità del vento sarà di circa 3,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 16,6°C entro le ore 23:00, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di circa 8,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 21°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

