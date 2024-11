Meteo Giugliano in Campania, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che scenderanno fino a 13,7°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%. I venti, provenienti principalmente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente freschi.

Nel dettaglio, la notte di Giovedì 21 Novembre si presenterà con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà di circa 27 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 47,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1003 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra 13,7°C e 15,2°C. I venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque freschi, con velocità che si aggireranno intorno ai 9,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno tra 14,1°C e 15,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-ovest con intensità moderata. L’umidità si attesterà attorno al 46%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con precipitazioni che si attesteranno attorno a 0,1 mm. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno raggiungere i 26,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si raccomanda di prestare attenzione alle possibili piogge, soprattutto nella sera di Giovedì, e di prepararsi a un fine settimana che potrebbe continuare a presentare condizioni di instabilità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +13.8° Assenti 22.8 ONO max 40.4 Maestrale 52 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +12.9° Assenti 17.1 ONO max 27.3 Maestrale 53 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° Assenti 8.7 NO max 14.5 Maestrale 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.1° Assenti 7.5 NE max 12.1 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° Assenti 7.9 NO max 11.1 Maestrale 46 % 1008 hPa 16 nubi sparse +14.1° perc. +12.9° Assenti 7.2 SO max 13.4 Libeccio 51 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 13.2 OSO max 22 Libeccio 57 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +14.9° 0.1 mm 24.2 OSO max 37.7 Libeccio 66 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:38

