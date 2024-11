Meteo Giussano, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +6,4°C. La mattina porterà poche nuvole e un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +11,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature stabili attorno ai +11,8°C. Tuttavia, dalla sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +8,4°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La situazione rimarrà simile fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, ma il cielo continuerà a rimanere sereno.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +11,5°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 46%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno fino alle 16:00, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +11,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà attorno al 49%, con un vento che continuerà a soffiare debolmente.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +8,4°C entro le 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%, mentre il vento rimarrà debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Giussano indicano una giornata inizialmente serena e mite, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge. Pertanto, sarà consigliabile prepararsi a condizioni più fresche e umide nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.8 N max 3.3 Tramontana 64 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.4 N max 3.6 Tramontana 64 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.8 N max 3.7 Tramontana 62 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.1° perc. +8.5° Assenti 2.4 S max 1.4 Ostro 49 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.2° Assenti 3.6 SO max 3 Libeccio 45 % 1014 hPa 16 poche nuvole +10.1° perc. +8.6° Assenti 1.9 SSO max 2.1 Libeccio 54 % 1013 hPa 19 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.6 ENE max 3.1 Grecale 62 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 2 E max 2.6 Levante 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:47

